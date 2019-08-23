Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 24 августа.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 24 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода. Северный ветер днем сменится умеренным юго-восточным.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 22-25, днем 33-36 градусов тепла, в Баку ночью будет 22-24, днем 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, что ниже нормы. Относительная влажность ночью составит 60-70%, днем 25-30%.

На пляжах Абшерона северный ветер днем сменится умеренным юго-восточным.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 26-27 градусов, на южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) - 27-28 градусов тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Вечером в некоторых западных районах ожидаются грозы, кратковременные дожди. Утром в некоторых местах слабый туман. Прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 18-23, днем 35-40 градусов тепла, в горах ночью 13-18, днем 23-28 градусов тепла.

Что касается медико-метеорологического прогноза, 24-25 августа в Баку и на Абшеронском полуострове жаркий температурный дискомфорт днем на фоне преобладания слабого ветра может быть неблагоприятным для метеочувствительных людей.