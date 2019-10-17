Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 18 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Утром местами будет туман, будет преобладать юго-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 15-18, днем 23-26 градусов тепла, в Баку ночью 16-18, днем 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы - 765 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-75%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно пройдет без осадков. Однако в Лянкяран-Астаринской зоне есть вероятность гроз и переменных осадков. Ночью и утром местами будет туман. Прогнозируется западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 12-17, днем 23-28 градусов тепла, в горах ночью будет 6-11, днем 17-22 градуса тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, ожидаемые на Абшеронском полуострове слабые колебания метеорологических факторов будут благоприятны для метеочувствительных людей.