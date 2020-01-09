Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 10 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Утром и вечером местами вероятны осадки. Утром возможен туман. Ветер северо-западный, временами с усилением.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 2-5, днем 7-9 градусов тепла, в Баку ночью будет 3-5, днем 7-9 градусов тепла. Атмосферное давление поднимется с 763 мм до 767 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана временами ожидаются осадки, в некоторых горных и предгорных районах прогнозируется снег. В отдельных местах будет туман. Ветер западный, местами с усилением.

Ночью температура воздуха составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 7-10 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла. Ночью и утром в горных районах есть вероятность обледенения дорог.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 10 января на Абшеронском полуострове будет пасмурно, ожидается повышенная влажность, будет преобладать временами усиливающийся северный ветер, что неблагоприятно для метеочувствительных людей.