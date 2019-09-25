Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

26 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, завтра будет преобладать умеренный северо-западный ветер, и вечером временами усилится.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 15-19, днем 24-28 градусов тепла, в Баку ночью будет 16-18, днем 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 756 мм до 760 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 75-85%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно пройдет без осадков, однако вечером в некоторых восточных районах ожидаются грозы, кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных местах будет туман. Прогнозируется западный ветер, скорость которого местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 12-17, днем 25-30 градусов тепла, в горах ночью будет 5-10, днем 15-20 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 26-27 сентября на Абшеронском полуострове ожидается превосходство умеренного северного ветра и близкий к климатической норме температурный режим, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.