Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 18 мая.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет без осадков. Утром в некоторых местах будет туман, днем скорость южного ветра временами усилится.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 16-19, днем 24-28 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 16-18, днем 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба. Ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, однако утром в некоторых западных районах ожидаются грозы, дожди, есть вероятность града.

Ночью и утром на отдельных территориях будет туман, прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 15-20, днем 28-33 градуса тепла, в горах ночью будет 9-14, днем 18-23 градуса тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, ожидаемые 18-19 мая на Абшеронском полуострове комфортные погодные условия будут благоприятны для метеочувствительных людей.