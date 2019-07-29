Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 30 июля.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается.

Будет преобладать умеренный южный ветер. Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 22-25, днем 31-36 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 22-24, днем 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 756 мм до 752 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 60-65, днем 40-45%.

На пляжах Абшерона будет преобладать умеренный южный ветер.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 24-25, на южных (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) – 25-26 градусов тепла.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако ночью на некоторых горных территориях возможны грозы, кратковременные дожди, град. Скорость западного ветра местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 33-38 градусов тепла, в горах ночью будет 12-17, днем 20-25 градусов тепла.