Прогноз погоды в Азербайджане на выходные дни

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на выходные.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, на Большом и Малом Кавказе преимущественно пройдет без осадков.

Ночью и утром местами будет туман. Ночью температура воздуха составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 7-11 градусов тепла.

В Лянкярано-Астаринском регионе осадки не ожидаются. Ночью и утром на отдельных территориях будет туман, изморось. Ночью температура воздуха составит 5-8, днем 8-12 градусов тепла, в горах ночью будет 0-3, днем 5-8 градусов тепла.

В Газах-Гянджинской зоне преимущественно пройдет без осадков. Утром местами будет туман. Ночью температура воздуха составит 0-5, днем 8-13 градусов тепла.

В низменных районах осадки в основном не ожидаются. Утром на отдельных участках будет туман. Ночью температура воздуха составит 3-7, днем 9-14 градусов тепла.

В Нахчыванской АР преимущественно пройдет без осадков. Ночью температура воздуха составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в горных территориях ночью 6-8 градусов мороза, днем 6-11 градусов тепла.

В столице страны - Баку ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами будет туман.

Прогнозируется умеренный южный ветер. Ночью температура воздуха составит 5-7, днем 10-13 градусов тепла.