Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на выходные дни.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, на Большом и Малом Кавказе ожидаются грозы, временами осадки.

На отдельных территориях осадки могут принять интенсивный характер, в высокогорьях возможен мокрый снег. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха в предгорных районах составит 20-25, в горных районах 13-18 градусов тепла.

В Лянкярано-Астаринском регионе ожидаются грозы, временами дожди. Будет преобладать северо-восточный ветер.

Максимальная температура воздуха составит 20-24, в горных районах 15-20 градусов тепла.

В Газах-Гянджинской зоне ожидаются переменные осадки. Максимальная температура воздуха составит 23-27 градусов тепла.

В низменных районах преимущественно пройдет без осадков. Однако ночью и вечером ожидаются грозы, временами дожди. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер. Максимальная температура воздуха составит 23-28 градусов тепла.

В Нахчыванской АР в основном пройдет без осадков, однако 28 сентября на некоторых территориях возможны осадки. Прогнозируется западный ветер. Максимальная температура воздуха составит 27-32 градуса тепла.

В Баку ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых местах возможны дожди. Прогнозируется временами усиливающийся северо-западный ветер. Ночью температура воздуха составит 15-18, днем 22-25 градусов тепла.