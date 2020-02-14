Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на выходные.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, на Большом и Малом Кавказе преимущественно без осадков, однако 16 февраля вечером временами возможны осадки, в некоторых местах ожидается снег. Будет преобладать западный ветер. Ночью температура воздуха составит 3-8 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

В Лянкярано-Астаринском регионе преимущественно пройдет без осадков. В горах будет туман, ожидается северо-восточный ветер. Ночью температура воздуха составит 0-4, днем 5-8 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градуса мороза, днем 0-5 градусов тепла.

В Газах-Гянджинской зоне преимущественно пройдет без осадков. Утром местами возможен туман. Ветер западный, 15 февраля в некоторых местах усилится. Ночью температура воздуха составит 0-4 градусов мороза, днем 5-8 градусов тепла.

В низменных районах в основном пройдет без осадков. Утром местами ожидается туман. Западный ветер 15 февраля местами усилится. Ночью температура воздуха составит 0-5 градусов тепла, днем 7-12 градусов тепла.

В Нахчыванской АР преимущественно пройдет без осадков, однако 16 февраля временами возможен снег. Западный ветер 15 февраля временами усилится. Ночью температура воздуха составит 5-10 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла.

В столице - Баку ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако утром в некоторых местах прогнозируется туман, исморось. Ожидается умеренный юго-западный ветер. Ночью температура воздуха составит 1-4, днем 7-10 градусов тепла.