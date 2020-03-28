Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

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29 марта в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Ночью и утром местами туман, вечером изморось.

Северный ветер днем сменится южным. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-9, днем 13-17 градусов тепла, ночью в Баку 6-8, днем 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 762 до 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80 процентов.

В районах Азербайджана завтра дожди, в горах снег. Ночью и утром вероятен туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 4-9, днем 13-18 градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 3-7 градусов тепла.