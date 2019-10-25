Прогноз погоды в Азербайджане на субботу

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 26 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Утром местами будет слабый туман. Прогнозируется северо-восточный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 12-15, днем 19-22 градуса тепла, в Баку ночью будет 12-14, днем 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление опустится с 765 мм до 760 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 50-55%.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, однако ночью и вечером в некоторых северных и восточных районах местами ожидаются грозы, дожди. На отдельных территориях будет туман. Прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 10-15, днем 20-24 градуса тепла, в горах ночью ожидается 4-9, днем 12-16 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 26-27 декабря на Абшеронском полуострове ожидаются слабые колебания метеорологических факторов и близкий к климатической норме температурный режим, что благоприятно для метеочувствительных людей.