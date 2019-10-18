Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на субботу.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 19 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Однако ближе к ночи местами есть вероятность кратковременных осадков, утром возможен слабый туман. Будет преобладать северный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 16-18, днем 22-25 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 16-18, днем 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы - 764 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно пройдет без осадков, однако ближе к вечеру в некоторых местах ожидаются грозы, дожди. Ночью и утром местами будет туман. Прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 12-17, днем 23-28 градусов тепла, в горах ночью будет 5-10, днем 15-20 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 19 октября на Абшеронском полуострове ожидаются стабильные погодные условия, что благоприятно для метеочувуствительных людей.