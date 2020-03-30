​Прогноз погоды в Азербайджане на последний день марта

31 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако, ночью и утром местами ожидаются осадки, возможен туман.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, будет преобладать умеренный северный ветер.

Ночью температура воздуха составит 6-10, днем 14-19 градусов тепла, в Баку ночью 7-9, днем 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление поднимется с 755 мм до 761 мм ртутного столба. Ночью относительная влажность воздуха составит 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, в горных территориях возможен снег. Днем в большинстве районов преимущественно без осадков. Ночью и утром местами будет туман. Прогнозируется западный ветер, временами с усилением. Ночью температура воздуха составит 4-9, днем 15-20 градусов тепла, в горах ночью ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 3-8 градусов тепла.