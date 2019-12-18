Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 19 декабря.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами будет туман. Ожидается умеренный юго-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 6-9, днем 11-15 градусов тепла, в Баку ночью будет 6-8, днем 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 771 мм до 767 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 65-75%, днем 55-60%.

В районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, ночью и утром на отдельных территориях будет туман. Западный ветер временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 2-7, днем 11-16 градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 6-11 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 19 декабря на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.