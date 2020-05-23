Прогноз погоды на праздник Рамазан

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье, 24 мая.

Как сообщили Report в Национальной метеорологической службе, 24 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ближе к вечеру местами возможны дожди. Ночью и утром местами туман, сильный северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 12-15, днем 17-19, в Баку ночью 13-15, днем 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 756 мм. ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80, днем 40-45%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 24 мая на Абшеронском полуострове ожидается сильный северный ветер, значительное понижение температуры, что неблагоприятно для метеочувствительных людей.

24 мая в районах Азербайджана местами ожидаются грозы, дожди, в отдельных местах интенсивные, град. Ночью и утром туман, ветер западный, местами с усилением.

Ночью температура воздуха составит 13-18, днем 23-28, в горах ночью 5-10, днем 10-15 градусов тепла.