Представитель ООН присоединился к акции на Абшероне

Постоянный координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева присоединилась к акции в Абшеронском национальном парке.

Постоянный координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева присоединилась к акции в Абшеронском национальном парке.

Как передает Report, об этом сообщила на своей странице в Twitter В.Андреева.

Она отметил, что вместе с министром экологии и природных ресурсов Мухтаром Бабаевым участвовали в продвижении "MobilityAction" в Абшеронском национальном парке.

Представитель ООН сказала, что езда на велосипеде - это простой способ оставаться счастливым и здоровым.

Отметим, что при участии вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в Абшеронском национальном парке состоялась заключительная акция по посадке деревьев в рамках Республиканского озеленительного марафона ("Зеленый марафон") 2021 года и велопробег в рамках проекта EU4Climate Программы развития ООН.