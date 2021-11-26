Посольство США организовало посадку деревьев в честь местных сотрудников

Посольство США в Азербайджане посадили деревья в честь честь благодарности за деятельность азербайджанских сотрудников.

Посольство США в Азербайджане провело посадку деревьев в благодарность за работу азербайджанских сотрудников дипмиссии.

Как передает Report, более 300 оливковых деревьев были высажены в Пираллахи в знак признательности местным сотрудникам.

В посадке деревьев принял участи и посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер.

"Американские сотрудники посольства посадили оливковое дерево для каждого азербайджанского сотрудника в благодарность их за самоотверженность и усердную работу", - говорится в публикации посольства в Twitter.