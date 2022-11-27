О нас

Погодные условия в стране были нестабильными, шел дождь и выпал снег

Погодные условия в стране были нестабильными, шел дождь и выпал снег По информации на 27 ноября, погодные условия в Азербайджане были нестабильными и дождливыми.
Экология
27 ноября 2022 г. 11:28
Погодные условия в стране были нестабильными, шел дождь и выпал снег

По информации на 27 ноября, погодные условия в Азербайджане были нестабильными и дождливыми.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, местами шел дождь, в Шахдаге выпал снег.

Количество осадков в Балакане составило 10,0 мм, 9,0 мм - в Шахбузе и Агдаре, 8,0 мм - в Гахе, 6,0 мм - в Шамкире, 5,0 мм - в Шаруре, 4,0 мм - в Загатале, Нахчыване и Джульфе, до 3,0 мм – в Шеки, Садараке, Гяндже, Джейранчеле, Бейлагане, Дашкесане, Шахдаге, Барде, Евлахе, Имишли, Сабирабаде, Джафархане, Ордубаде и Бине.

Нестабильная, дождливая погода сохранится в первой половине следующей недели.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ölkə ərazisində hava şəraiti qeyri-sabit olub, yağış, qar yağıb

Самое важное

Президент Азербайджана подписал распоряжение о призыве на военную службу
Президент Азербайджана подписал распоряжение о призыве на военную службу
26 ноября 2022 г. 17:04
Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву, обсуждена реализация трехсторонних договоренностей
Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву, обсуждена реализация трехсторонних договоренностей
26 ноября 2022 г. 15:41
Незаконные армянские вооруженные формирования обстреляли позиции азербайджанской армии
Незаконные армянские вооруженные формирования обстреляли позиции азербайджанской армии
26 ноября 2022 г. 14:35
Сын президента Ильхама Алиева Гейдар Алиев создал семью
ФотоСын президента Ильхама Алиева Гейдар Алиев создал семью
26 ноября 2022 г. 13:44
Перехвачен квадрокоптер незаконных армянских вооруженных формирований
ФотоПерехвачен квадрокоптер незаконных армянских вооруженных формирований
26 ноября 2022 г. 13:15
Президент принял участие в международной конференции Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика
ФотоПрезидент принял участие в международной конференции "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика"
26 ноября 2022 г. 03:48
Вице-премьер: 95% наркотических средств ввезены на территорию Азербайджана из Ирана
Вице-премьер: 95% наркотических средств ввезены на территорию Азербайджана из Ирана
25 ноября 2022 г. 20:00
Минуло два года со дня освобождения Кяльбаджара 
Минуло два года со дня освобождения Кяльбаджара 
25 ноября 2022 г. 00:00
Андрей Сипилин назначен помощником президента Азербайджана
Андрей Сипилин назначен помощником президента Азербайджана
24 ноября 2022 г. 18:19
Ильхам Алиев принял верительные грамоты посла Ватикана в Азербайджане
ФотоИльхам Алиев принял верительные грамоты посла Ватикана в Азербайджане
24 ноября 2022 г. 17:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi