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Погода в Азербайджане на завтра

Погода в Азербайджане на завтра Объявлена погода на 2 января в Азербайджане.
Экология
1 января 2021 г. 12:24
Погода в Азербайджане на завтра

Объявлена погода на 2 января в Азербайджане.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, без осадков. Юго-западный ветер днем сменится северным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7, днем 8-11 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, днем 9-11 градусов тепла. Атмосферное давление поднимется выше нормы с 768 мм до 771 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80, а днем-50-55 процентов.

2 января в районах Азербайджана преимущественно без осадков. Местами туман. Будет дуть западный ветер. Температура воздуха ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 8-11 градусов тепла, в горах ночью 1-6 градусов мороза, днем 5-10 градусов тепла.

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