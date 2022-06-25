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Погода в Азербайджане на 26 июня

Погода в Азербайджане на 26 июня 26 июня в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков.
Экология
25 июня 2022 г. 12:03
Погода в Азербайджане на 26 июня

26 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Национальной гидрометеорологической службы, в некоторых частях полуострова в дневное время возможны кратковременные дожди. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит 20-23° тепла, днем-30-33° тепла. В Баку ночью будет 21-23° тепла, днем - 31-33° тепла. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 60-65 %.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются грозы и сильный дождь. Западный ветер на отдельных территориях усилится.

Температура воздуха ночью составит 18-23° тепла, днем 30-35° тепла, в горах ночью 7-12° тепла, днем 16-21° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Bayram gününə gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb

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