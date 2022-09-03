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В Азербайджане ожидается резкое похолодание

В Азербайджане ожидается резкое похолодание Национальная служба гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана предупредила об изменении погодных условий.
Экология
3 сентября 2022 г. 15:29
В Азербайджане ожидается резкое похолодание

Национальная служба гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана предупредила об изменении погодных условий.

В службе Report сообщили, что после 25 дней жаркой и сухой погоды на территории страны ожидается резкое похолодание.

5 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северного ветра.

Максимальная скорость ветра составит 15-20 м/с, местами - 25-30 м / с.

Ветреная погода продлится до полудня 7 сентября.

Температура воздуха постепенно понизится на 8-10°.

В районах Азербайджана, начиная с 5 сентября, сначала в некоторых частях Большого Кавказа, а с 6 до 8 сентября в большинстве районов ожидаются грозы и временами дожди.

Предполагается, что водность рек увеличится в связи с ожидаемыми осадками.

Западный ветер будет дуть со скоростью 18-23 м/с.

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Версия на азербайджанском языке Hava şəraiti dəyişəcək, temperatur 8-10 dərəcə aşağı enəcək - XƏBƏRDARLIQ

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