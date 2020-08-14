Переносчики тропических лихорадок могут появиться в Европе

Ученые предупреждают о потенциальном риске. В ближайшие десятилетия комары — переносчики лихорадки денге, чикунгуньи, Зика и других опасных тропических инфекций доберутся до Южной и Восточной Европы, Северной Америки. Это, в свою очередь, вызовет эпидемии

Ученые предупреждают о потенциальном риске. В ближайшие десятилетия комары — переносчики лихорадки денге, чикунгуньи, Зика и других опасных тропических инфекций доберутся до Южной и Восточной Европы, Северной Америки. Это, в свою очередь, вызовет эпидемии редких болезней. А виной всему - глобальное потепление.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, интерес ученых именно к Aedes aegypti понятен: это переносчик денге, чикунгуньи, вируса Зика и желтой лихорадки.

Родина насекомого — Африка. Сегодня оно обитает во всех тропических регионах, но, судя по прогнозам специалистов, вскоре пойдет в наступление на север.

Так, в апреле прошлого года на Конгрессе по клинической микробиологии и инфекционным заболеваниям эксперты предупреждали: из-за глобального потепления тропические болезни появятся во многих странах Европы.

А уже в августе специалисты Европейского центра по предупреждению и контролю заболеваний зафиксировали три случая заражения вирусом Зика во Франции: речь шла об инфицировании через укус комара в районе города Йер.

Именно такой климат установится в Европе и Северной Америке уже к 2100 году, если средняя глобальная температура вырастет примерно на 4,6 градуса Цельсия — по мнению авторов работы, это самый вероятный сценарий. Избежать его возможно, но для этого борьбу с потеплением начинать надо уже сейчас.