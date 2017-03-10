В Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия, дождь и снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 11 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром местами прогнозируется слабый туман. Однако ближе к ночи в отдельных местах полуострова есть вероятность дождя. В течение дня будет преобладать умеренный южный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 3-6, днем 9-14 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 3-5, днем 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 768 мм до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 85-95%, днем 60-70%.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, ожидаемые 11-13 марта на Абшеронском полуострове слабые колебания метеорологических факторов в основном будут благоприятны для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана ночью и утром местами ожидается туман, изморось, в течение дня временами возможен дождь. В горных территориях пройдет снег, местами интенсивный. Прогнозируется восточный ветер. Ночью температура воздуха составит 3-8 градусов тепла, днем плюс 10-15 градусов, в горах ночью ожидается от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 3-8 градусов тепла.

Национальный департамент гидрометеорологии предупреждает, что 11 марта в течение дня в некоторых районах ожидаются непродолжительные нестабильные погодные условия, местами дожди, в горных территориях – снег, местами интенсивный.