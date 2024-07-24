В Азербайджане ожидаются ливни, на некоторых реках пройдут сели

С вечера 24 июля по вечер 25 июля в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди и грозы. В отдельных частях полуострова, вероятно, пройдут интенсивные ливни.

С вечера 24 июля по вечер 25 июля в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди и грозы. В отдельных частях полуострова, вероятно, пройдут интенсивные ливни.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Было отмечено, что в районах Азербайджана, начиная с горных районов с полудня 24 июля и до вечера 26 июля, в некоторых местах временами ожидаются дожди ливневого характера, грозы. На отдельных территориях (Нахичеванская АР, Дашкесан-Гедабек, Карабах и Восточный Зангезур, Гянджа-Газах, Балакян-Шеки, Губа-Гусар, Нагорный Ширван, Центральный Аран, Лянкяран-Астара) ожидаются интенсивные дожди, возможен град.

Водность в реках увеличится, в некоторых реках Большого и Малого Кавказа, а также Лянкяран-Астаринского региона возможны кратковременные паводки и сели.