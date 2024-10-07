ООН сообщила, что гидрологический цикл стал менее предсказуемым из-за потепления

Повышение температуры на Земле привело к ускорению гидрологического цикла, он стал менее регулярным и предсказуемым.

Повышение температуры на Земле привело к ускорению гидрологического цикла, он стал менее регулярным и предсказуемым.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации (ВМО) Андрея Селесте Сауло в связи с публикацией ежегодного доклада "Состояние глобальных водных ресурсов".

В нем говорится, что 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений за погодой и климатом.

"Повышенные температуры и повсеместные засушливые условия способствовали продолжительным засухам. Вместе с тем по всему миру произошло значительное количество наводнений", - отметили в ВМО.

Как пояснила Сауло, "в результате повышения температуры ускорился гидрологический цикл". "Он также стал менее регулярным и предсказуемым, и мы все чаще сталкиваемся с проблемой слишком большого или слишком малого количества воды. Более теплая атмосфера удерживает больше влаги, что способствует обильным осадкам. Более быстрое испарение и высыхание почв усугубляют условия засухи", - подчеркнула генсек организации.

Сауло сравнила состояние водных ресурсов на планете с "канарейкой в угольной шахте изменения климата".

По ее словам, ВМО, являющаяся специализированным учреждением ООН, получает "сигналы бедствия в виде все более экстремальных дождевых осадков, наводнений и засух". Таяние льда и ледников "угрожает долгосрочной безопасности водных ресурсов многих миллионов людей", предупредила генсек ВМО. она добавила, что человечеству все еще "слишком мало известно об истинном состоянии мировых запасов пресной воды". Нынешний доклад призван способствовать улучшению мониторинга, обмена данными, сотрудничества и экспертизы.

ВМО обратила внимание на "преимущественно более сухие, чем обычно, или нормальные условия речного стока" в 2023 году. В бассейнах Миссисипи и Амазонки уровень воды был "рекордно низким", а в Азии и Океании - "ниже, чем обычно". На восточном побережье Африки уровень стока и наводнений был "выше нормы". На Северном острове Новой Зеландии и Филиппинах годовой расход воды "значительно превышал норму". На всей территории Великобритании и Ирландии "наблюдалось превышение нормы, что также отмечалось в Финляндии и Южной Швеции", уточнила организация.

Ледники потеряли в 2023 году более 600 гигатонн воды, что является "худшим показателем за 50 лет наблюдений", указали в ВМО. Столь значительные потери в основном обусловлены экстремальным таянием на западе Северной Америки и в европейской части Альп. Ледники в Швейцарии лишились около 10% своего объема за последние два года.