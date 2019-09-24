ООН о причинах климатических изменений в Азербайджане

"Физическая и географическая характеристика территории Азербайджана подвергают его неблагоприятным воздействиям климатических изменений".

Как сообщает Report, об этом заявила глава представительства Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) в Азербайджане Мелек Чакмак на семинаре по укреплению потенциала страны по сокращению выбросов парниковых газов в сельском хозяйстве и землепользовании.

По ее словам, согласно последним оценкам, сельское, водное и лесное хозяйство Азербайджана наиболее подвержены климатическим изменениям.

М.Чакмак подчеркнула, что в стране уже ощущаются негативные воздействия климатических изменений, и это проявляется в виде наводнений, засухи, града, а также резкого повышения температуры воздуха с ранней весны: "С этой точки зрения, одним из основных приоритетов, стоящих перед правительством Азербайджана, является подготовка планов деятельности и национальных стратегий по адаптации и всесторонней оценке решений относительно климатической технологии в наиболее чувствительных секторах и их интеграция в национальные сектора".