Обнародована погода на завтра

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове в понедельник составит вечером 18-21, днем – 28-31 градусов тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменчивая облачность, в основном без осадков.

Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии.

Северо-западный ветер к вечеру временами усилится.

Температура воздуха вечером составит 18-21, днем – 28-31 градусов тепла.

В Баку вечером ожидается 18-20, днем – 28-30 градусов тепла. Атмосферное давление будет в пределах нормы - 760 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 60-70%, днем – 45-50%.

На пляжах Абшерона северо-западный ветер к вечеру местами будет усиливаться. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 24-25 градусов тепла, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) – 25-26 градусов тепла.

В районах Азербайджана вечером и ночью местами ожидаются грозы и дождь. Восточный ветер сменится усиливающимся западным. Температура воздуха ночью достигнет 17-22, днем - 27-32 градусов тепла, в горах ночью будет 5-10, днем – 15-20 градусов тепла.