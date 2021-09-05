О нас
Report Georgia
Аудио новости

Обнародована погода на завтра

Обнародована погода на завтра Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове в понедельник составит вечером 18-21, днем – 28-31 градусов тепла
Экология
5 сентября 2021 г. 12:47
Обнародована погода на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменчивая облачность, в основном без осадков.

Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии.

Северо-западный ветер к вечеру временами усилится.

Температура воздуха вечером составит 18-21, днем – 28-31 градусов тепла.

В Баку вечером ожидается 18-20, днем – 28-30 градусов тепла. Атмосферное давление будет в пределах нормы - 760 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 60-70%, днем – 45-50%.

На пляжах Абшерона северо-западный ветер к вечеру местами будет усиливаться. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 24-25 градусов тепла, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) – 25-26 градусов тепла.

В районах Азербайджана вечером и ночью местами ожидаются грозы и дождь. Восточный ветер сменится усиливающимся западным. Температура воздуха ночью достигнет 17-22, днем - 27-32 градусов тепла, в горах ночью будет 5-10, днем – 15-20 градусов тепла.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for September 6
Версия на азербайджанском языке Sabaha olan hava proqnozu açıqlanıb

Самое важное

В минобороны РФ считают, что их миротворцы служат в Республике Нагорный Карабах?
В минобороны РФ считают, что их миротворцы служат в "Республике Нагорный Карабах"?
3 сентября 2021 г. 17:37
Президент Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана
Президент Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана
3 сентября 2021 г. 16:20
В Баку совершена кража нефтегазового оборудования на более чем полмиллиона долларов
В Баку совершена кража нефтегазового оборудования на более чем полмиллиона долларов
3 сентября 2021 г. 15:40
МО: Предотвращена провокация незаконных армянских вооруженных отрядов в направлении Шуши
МО: Предотвращена провокация незаконных армянских вооруженных отрядов в направлении Шуши
3 сентября 2021 г. 11:36
В Баку полицейский погиб при спасении утопающего
ФотоВ Баку полицейский погиб при спасении утопающего
3 сентября 2021 г. 11:11
Спецпредставитель президента: В центре Агдама будут построены многоквартирные дома
Спецпредставитель президента: В центре Агдама будут построены многоквартирные дома
2 сентября 2021 г. 20:47
Мехрибан Алиева поздравила паралимпийца Вели Исрафилова
Мехрибан Алиева поздравила паралимпийца Вели Исрафилова
1 сентября 2021 г. 17:38
Восстановленный комплекс музея-мавзолея Моллы Панаха Вагифа в Шуше
ФотоВосстановленный комплекс музея-мавзолея Моллы Панаха Вагифа в Шуше
1 сентября 2021 г. 13:18
МВД о правилах проведения торжеств с 1 сентября
МВД о правилах проведения торжеств с 1 сентября
31 августа 2021 г. 16:09
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Дней поэзии Вагифа в Шуше
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Дней поэзии Вагифа в Шуше
30 августа 2021 г. 22:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi