Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 10 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Утром местами слабый туман. Умеренный северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 6-8, днем 15-19 градусов тепла, в Баку ночью 6-8, днем 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 771 до 766 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит ночью 70-75%, днем 55-60%.

В районах Азербайджана завтра в основном без осадков. Ночью и утром в некоторых местах ожидается туман. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 6-11, днем 18-23, в горах ночью 3-8, днем 11-16 градусов тепла.