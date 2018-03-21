Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Завтра на территории республики ожидается переменная облачность, временами пасмурно, погодные условия в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 22 марта будет преобладать южный ветер, временами усилится.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 6-8, днем 11-16 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 6-8, днем 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление поднимется с 762 мм ртутного столба, относительная влажность составит 65-75%.

В районах Азербайджана 21 марта в основном без осадков, местами туман. Будет преобладать западный ветер, местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 4-9, днем 19-24 градуса тепла, в горах ночью 2-5, днем 12-17 градусов тепла.