Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 16 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность.

Утром местами прогнозируется туман, изморось, вечером есть вероятность дождя. Южный ветер днем перейдет в умеренный северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 3-6, днем 9-14 градусов тепла, в Баку ночью 3-5, днем 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы – 760 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 85-95%, днем 60-70%.

В районах Азербайджана временами ожидаются дожди, местами интенсивные. В горных районах возможен снег, в отдельных местах туман. Днем скорость западного ветра временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 2-7, днем 11-16 градусов тепла, в горах ночью будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем ожидается 4-9 градусов тепла.