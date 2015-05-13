​Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 14 мая. Как сообщил Report главный гидролог Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Асиф Вердиев, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, без осадков. Вечером местами ожидаются кратковременные дожди. Будет преобладать северо-восточный ветер. Ночью температура воздуха составит ночью 10-13, днем - 17-21 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются осадки, местами грозы и локальные ливневые дожди. Есть вероятность выпадения града. Будет преобладать западный ветер, который местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 10-15, днем - 17-22 градусов тепла, в горах ночью 3-8, днем - 10-15 градусов тепла.