Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на субботу. Как сообщила Report замдиректора Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова, 4 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Вечером местами возможен туман. Ближе к вечеру в отдельных частях полуострова не исключаются осадки. Будет преобладать временами усиливающийся южный ветер, который ближе к вечеру перейдет на северный. Ночью температура воздуха составит 4-7, днем 8-12 градусов тепла.

4 апреля в районах Азербайджана ночью и днем местами возможен туман. В течение дня в некоторых западных районах ожидаются осадки. Будет преобладать западный ветер, скорость которого местами усилится.

Ночью ожидается 4-9, днем 13-18 градусов тепла, в горах ночью 0-4, днем 8-13 градусов тепла.

Что же касается медико-метеорологического прогноза, 4 и 5 апреля на Абшеронском полуострове возможны колебания атмосферного давления, преобладающий днем 4 апреля южный ветер сменится 5 апреля на северный ветер, что может вызвать у метеочувствительных людей чувство дискомфорта.