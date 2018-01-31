Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на первый день февраля

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 1 февраля.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Утром местами возможен слабый туман и моросящий дождь. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 0-3, днем 5-7 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 0-2, днем 5-7 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 764 мм до 772 мм ртутного столба, относительная влажность составит 60-70%.

Завтра в районах Азербайджана местами ожидаются осадки, снег, который днем постепенно прекратится.

Ночью и утром в отдельных местах будет туман. Прогнозируется западный ветер, скорость которого ночью и утром в отдельных местах временами возрастет.

Ночью температура воздуха составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем ожидается 5-9 градусов тепла, в горах ночью прогнозируется 3-7, днем 0-3 градуса мороза.