Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на первое февраля. Как сообщили Report в Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. Южный ветер во второй половине дня усилится. Ночью температура воздуха составит 4-5, днем 8-12 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится до 765 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью составит 80-90%, днем 60-70%.

Завтра в районах Азербайджана ожидается погода без осадков, в восточных районах возможен моросящий дождь. Южный ветер временами усилится.

Температура воздуха ночью составит от 0 до 5 градусов тепла, днем 11-16 градусов тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, в высокогорных районах 5-10 градусов мороза, днем 7-12 градусов тепла.