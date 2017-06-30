Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на июль.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в июле месяце среднемесячная температура будет близкой к климатической норме, в некоторых местах может чуть превысить ее.

Среднемесячное количество выпавших осадков будет в основном близко к климатической норме, в отдельных местах может несколько превышать ее.

В Баку и на Абшеронском полуострове

Среднемесячная температура воздуха составит 24-28 градусов тепла (ночью 22-27 градусов тепла, днем 29-34 градуса тепла, в некоторые дни температура повысится до 36-39 градусов тепла), что является близкой к климатической норме или выше нее на 1 градус.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 2-3 мм) или немного превысит ее.

В Нахчыванской Автономной Республике

Среднемесячная температура воздуха составит 25-28 градусов тепла (ночью 19-24, днем - 32-37 градусов тепла, в некоторые дни до 39-42 градусов тепла), что близко к климатической норме.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 6-16 мм).

В Верхнем Карабахе: Ханкенди, Шуше, Ходжалы, а также в Ходжавендском, Губадлинском, Зангиланском, Лачинском, Кяльбяджарском, Дашкесанском и Гедабекском районах

Среднемесячная температура воздуха составит 18-23 градусов тепла (ночью - 15-20, днем 20-25 градусов тепла, в некоторые дни до 28-33 градусов тепла), что близко к климатической норме.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 36-73 мм) или несколько выше.

В Гяндже, Газахском, Горанбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском и Джабраильском районах

Среднемесячная температура воздуха составит 24-27 градусов тепла (ночью будет 20-25 градусов тепла, днем 30-34 градуса тепла, в некоторые дни до 36-38 градусов тепла), что в пределах климатической нормы или выше на 1 градус.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 10-32 мм) или несколько выше.

В Балакянском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Сиязанском, Шабранском, Хызинском, Губинском, Хачмазском и Гусарском районах

Среднемесячная температура воздуха составит 20-25 градусов тепла (ночью 17-22 градуса тепла, днем - 27-32 градуса тепла, в некоторые дни 34-37 градусов тепла), что близко к климатической норме.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 9-118 мм) или несколько выше.

В Центральных низменных районах: Мингячевире, Евлахском, Гейчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджабединском, Бейлаганском, Сабирабадском, Билясуварском, Саатлинском, Ширванском, Гаджигабульском, Сальянском и Нефтчалинском районах

Среднемесячная температура воздуха составит 26-29 градусов тепла (ночью 22-27, днем 30-35 градусов тепла, в некоторые дни 38-42 градуса тепла), что в пределах климатической нормы или выше нее на 1 градус.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 3-22 мм).

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Астаринском районах

Среднемесячная температура воздуха составит 23-26 градусов тепла (ночью 19-24 градуса тепла, днем - 28-33 градусов тепла, в некоторые дни 35-37 градусов тепла), что близко к климатической норме.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 7-33 мм).