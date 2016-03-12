Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет наблюдаться переменная облачность, ночью и утром местами возможны дожди.

Северный ветер днем сменится южным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 6-8, днем 9-14 градусов тепла, в Баку ночью 6-8, днем 11-13 градусов тепла.

13 марта в районах Азербайджана временами ожидаются дожди. Днем в основном без осадков, местами возможен туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-8 градусов тепла, днем 12-17 градусов тепла, в горах ночью 1-6 градусов тепла, днем 10-15 градусов тепла.