 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

    Температура воздуха повысится

    Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

    Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове  будет наблюдаться переменная облачность, ночью и утром местами возможны дожди.

    Северный ветер днем сменится южным ветром.

    Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 6-8, днем 9-14 градусов тепла, в Баку ночью 6-8, днем 11-13 градусов тепла.

    13 марта в районах Азербайджана временами ожидаются дожди. Днем в основном без осадков, местами возможен туман. Будет преобладать восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 3-8 градусов тепла, днем 12-17 градусов тепла, в горах ночью 1-6 градусов тепла, днем 10-15 градусов тепла.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi