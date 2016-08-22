Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет солнечно.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, преобладающий северный ветер в дневные часы перейдет на юго-восточный.

Ночью температура воздуха составит 20-25°С, днем - 33-38°С. Ночью в Баку ожидается 23-25°С, днем - 36-38°С. Атмосферное давление будет в рамках нормы - 760 мм ртутного столба.

Ночью относительная влажность составит 55-65%, днем - 25-35%.

Температура морской воды на пляжах Абшерона - в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгях, Загульбе составит 25-26°С, на пляжах в Бузовне, Мардакяне, Шувялане – 26-27°С, в Тюркян, Говсане, Сахиле, Шихово – 28-29°С.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 19-24°С, днем - 35-40°С, в горах ночью 15-20°С, днем - 26-31°С.