​Обнародован прогноз погоды на 7 марта

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра 7 марта. Как сообщила Report замдиректора Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать переменная облачность, местами пасмурно, без осадков. Вечером местами ожидается слабый туман, южный ветер временами усилится. Ночью температура воздуха составит 3-5, днем 10-15 градусов тепла.

7 марта в районах Азербайджана в основном будет без осадков, ночью и утром местами туман, юго-западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит от 0-5, днем 15-20 градусов тепла, в горах ночью от 0-5 градусов мороза, днем 10-15 градусов тепла.