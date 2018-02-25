Обнародован прогноз погоды на начало недели

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды на территории страны на 26 февраля.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, в основном без осадков.

Утром в отдельных местах будет слабый туман, изморось. Северо-восточный ветер днем сменится северо-западным ветром. Температура воздуха ночью составит 4-6°, днем - 7-10° тепла.

В некоторых районах страны ожидается дождь, в горах – снег. Местами туман, ветер западный.

Температура воздуха ночью - 2-7, днем - 8-13 градусов тепла , в горах ночью - 2-7 градусов мороза, днем - 4-15 градусов тепла.