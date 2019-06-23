Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на понедельник

​Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на понедельник

23 июня, 2019 12:41

https://report.az/storage/news/b5d0d48c557782b8a0f301b20949eb59/25687cd7-0744-46ac-931b-295010a8f0d0_292.jpg Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на понедельник. Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 24 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода. Утром местами возможен туман, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным. Температура воздуха составит ночью 21-25, днем - 32-36 градусов тепла, в Баку ночью - 23-25, днем - 33-35 градусов тепла. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит ночью - 55-65, днем - 30-35 процентов. На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) северо-западный ветер днем сменится юго-восточным ветром, температура морской воды составит 22-23 градуса. На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) умеренный северный ветер днем также сменится юго-восточным ветром. Температура морской воды составит 24-25 градуса.

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