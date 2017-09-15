Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на субботу

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов, 16 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Северо-западный ветер днем перейдет в юго-восточный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшероне составит 20-23, днем 29-34 градуса тепла, в Баку ночью ожидается 21-23, днем 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление в пределах нормы - 762 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-80%, днем 45-50%.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, хотя ожидаемые в ближайшие 3 дня стабильные погодные условия на Абшеронском полуострове будут в основном благоприятны, наличие влажности на фоне спокойной погоды в некоторые часы может вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана завтра в основном без осадков. Однако в первую половину дня в некоторых северных и западных районах есть вероятность гроз и кратковременных осадков. Утром местами будет туман.

Будет преобладать восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 19-24, днем 31-36 градусов тепла, в горах ночью ожидается 13-18, днем 21-26 градусов тепла.