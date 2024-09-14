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Обмеление Каспия обнажило почти 9 тыс. гектаров морского дна

Обмеление Каспия обнажило почти 9 тыс. гектаров морского дна Обмеление Каспийского моря обнажило в Нефтчалинском районе территорию площадью около 9 тысяч гектаров.
Экология
14 сентября 2024 г. 22:17
Обмеление Каспия обнажило почти 9 тыс. гектаров морского дна

Обмеление Каспийского моря обнажило в Нефтчалинском районе территорию площадью около 9 тысяч гектаров.

Как сообщили экологи аранскому бюро Report, последний раз повышение уровня моря в районе наблюдалось в 1982 году. С 1996 года начался постепенный процесс отступления воды.

Ускорение обмеления пришлось на 2015-2020 годы, процесс продолжается и сейчас.

Ранее главный научный сотрудник Института океанологии им. П.П. Ширшова Андрей Костяной сообщил в беседе с Report, что изменение климата непосредственно влияет на уровень Каспийского моря.

"Если обмеление Каспия будет продолжаться такими же темпами, то в скором будущем у прибрежных стран возникнут социально-экономические проблемы", - констатировал океанолог.

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