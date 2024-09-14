Обмеление Каспия обнажило почти 9 тыс. гектаров морского дна

Обмеление Каспийского моря обнажило в Нефтчалинском районе территорию площадью около 9 тысяч гектаров.
Как сообщили экологи аранскому бюро
Ускорение обмеления пришлось на 2015-2020 годы, процесс продолжается и сейчас.
Ранее главный научный сотрудник Института океанологии им. П.П. Ширшова Андрей Костяной сообщил в беседе с Report, что изменение климата непосредственно влияет на уровень Каспийского моря.
"Если обмеление Каспия будет продолжаться такими же темпами, то в скором будущем у прибрежных стран возникнут социально-экономические проблемы", - констатировал океанолог.