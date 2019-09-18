Объявлены результаты очередного мониторинга в трансграничных реках

Национальный департамент мониторинга окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов провел в сентябре очередной мониторинг в целях изучения состояния загрязненности трансграничных рек Кура и Араз, а также их трансграничных притоков.

Как сообщает Report, специалист департамента Гюльнара Аббасова заявила, что по сравнению с III декадой августа, расход воды в реке Кура в I декаде сентября повысился на 31 м3/сек и составил 133 м3/сек.

Согласно результатам мониторинга, в результате воздействия сбрасываемых в водные объекты неочищенных бытовых отходов и сточных вод с территорий Грузии и Армении, в Куре и ее притоках наблюдается превышение количества вредных веществ в несколько раз.

Напомним, что 18 сентября Всемирный день мониторинга воды.