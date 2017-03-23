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    Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

    В некоторых местах ожидаются дожди© ETSN

    Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

    Как сообщили Report из Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 24 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами возможен дождь.  

    В течение дня в основном пройдет без осадков. Временами усиливающийся северо-западный ветер во вторую половину дня сменится умеренным северо-восточным ветром. 

    Ночью температура воздуха составит 3-6, днем 9-13 градусов тепла. В Баку ночью ожидается 4-6, днем 10-12 градусов тепла. 

    Атмосферное давление повысится с 764 мм до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 85-95%, днем - 60-70%.

    В районах Азербайджана местами ожидаются дожди. Начиная с западных районов днем осадки постепенно прекратятся. Местами будет туман. Скорость западного ветра на отдельных территориях временами усилится. 

    Ночью температура воздуха составит 1-6, днем 12-17 градусов тепла. В горах ночью ожидается 0-5 градусов мороза, днем 5-10 градусов тепла. 

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