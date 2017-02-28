Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на первый день марта

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 1 марта.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Местами будет туман. Северо-западный ветер днем перейдет на южный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 1-4, днем 9-14 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 2-4, днем 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы - 770 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 80-90%, днем 55-65%.

В районах Азербайджана завтра в основном без осадков. Ночью и утром местами будет туман, в восточных районах – изморось. Будет преобладать западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 0-5, днем 11-16 градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 5-10 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, ожидаемая до 3 марта на Абшеронском полуострове весенняя погода будет благоприятна для метеочувствительных людей.