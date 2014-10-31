Объявлен прогноз погоды на ноябрь

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана объявил прогноз погоды на ноябрь.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, в ноябре ожидается близкая к климатической норме температура воздуха, хотя в некоторых районах республики в первые дни месяца, в середине второй и третьей декады возможно ее понижение. Среднемесячное количество выпавших осадков будет близким к норме, однако в некоторых районах возможно превышение этого показателя.

Среднемесячная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 11-13 градусов тепла (ночью 5-10, днем 11-16, в некоторые дни 3-8 градусов тепла), что является близким к климатической норме.

Близким к норме (28-38 мм) будет и количество месячных осадков, хотя в некоторых районах республики возможно ее превышение.

В Нахчыванской Автономной Республике среднемесячная температура воздуха составит 6-10 градусов тепла (ночью - 1-6 градусов тепла, в некоторые дни от 0 до 3 градусов мороза, днем - 11-16, в некоторые дни 3-8 градусов тепла), что близко к климатической норме. Среднемесячное количество осадков будет близким к климатической норме (18-28 мм), а в некоторых районах будет превышать ее.

В Ханкенди, Шуше, Ходжалы, а также в Ходжавендском, Губадлинском, Зангиланском, Лачинском, Кяльбаджарском, Дашкесанском и Гедабейском районах среднемесячная температура воздуха составит 4-8 градусов тепла (ночью - 1-5, в некоторые дни 2-7 градусов мороза, днем - 5-10 градусов тепла, в некоторые дни от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла), что близко к климатической норме. Среднемесячное количество осадков будет близким к климатической норме (27-34 мм), однако в некоторых районах возможно превышение этого показателя.

В Гяндже, Газахском, Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском и Джабраилском районах среднемесячная температура воздуха составит 9-11 градуса тепла (ночью - 4-9, в некоторые дни от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - 10-15, в некоторые дни 3-8 градусов тепла), что близко к климатической норме. Среднемесячное количество осадков близко к климатической норме (15-24 мм), а в некоторых районах будет превышать ее.

В Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Сиязанском, Шабранском, Хызынском, Губинском, Хачмазском и Гусарском районах среднемесячная температура воздуха составит 6-10 градусов тепла (ночью - 1-6, в некоторые дни 1-6 градусов мороза, днем - 9-14, в некоторые дни 1-6 градусов тепла), что близко к климатической норме. Среднемесячное количество осадков близко к климатической норме (29-73 мм), однако в некоторых районах возможно превышение этого показателя.

В Мингячевире, Евлахском, Гейчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджабединском, Бейлаганском, Сабирабадском, Билясуварском, Саатлинском, Ширванском, Гаджигабульском, Сальянском и Нефтчалинском районах среднемесячная температура воздуха составит 10-13 градусов тепла (ночью - 5-10, в некоторые дни 0-4, днем - 12-17, в некоторые дни 4-9 градусов тепла), что близко к климатической норме. Среднемесячное количество осадков близко к климатической норме (25-45 мм), а в некоторых районах будет превышать ее.

В Масаллинском, Лянкяранском, Астаринском, Лерикском, Ярдымлинском районах среднемесячная температура воздуха составит 8-13 градусов тепла (ночью - 5-10 градусов тепла, в некоторые дни в горах - 3-8 градусов мороза, днем - 11-16, в некоторые дни- 4-9 градусов тепла), что близко к климатической норме. Среднемесячное количество осадков близко к климатической норме (55-170 мм), однако в некоторых районах возможно превышение этого показателя.