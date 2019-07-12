Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на выходные дни

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на выходные дни.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в ближайшие два дня на Большом и Малом Кавказе ожидаются переменные осадки. В предгорных районах температура воздуха составит 30-35, в горных районах 18-23 градуса тепла.

В Лянкярано-Астаринском регионе преимущественно пройдет без осадков. Однако, 13 июля временами будут дожди. Максимальная температура воздуха составит 30-35 градусов тепла.

В низменных районах преимущественно пойдет без осадков, однако ночью 13 июля на отдельных территориях есть вероятность осадков. Максимальная температура воздуха составит 32-37 градусов тепла.

В Нахчыванской АР осадки в основном не ожидаются. Максимальная температура воздуха составит 32-37 градусов тепла.

В ближайшие два дня в Баку будет ветрено, преимущественно без осадков. Максимальная температура воздуха составит 27-31 градус тепла.