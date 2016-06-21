Новая межправкомиссия разработает механизм моратория на вылов осетровых на Каспии

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Новая межправительственная комиссия разработает механизм моратория на вылов осетровых рыб в коммерческих целях в Каспийском море. Как сообщает Report со ссылкой на КАЗИНФОРМ, об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Рауф Гаджиев в кулуарах проходящего в Астане 36-го заседания комиссии по водным биологическим ресурсам Каспийского моря.

"На сегодняшний момент состояние осетровых в Каспийском море находится в очень напряженном состоянии. То есть, несмотря на все усилия прикаспийских стран, которые предпринимаются, количество рыбы сокращается. Поэтому возникла необходимость создания новой комиссии, чтобы поднять на более высокий уровень", - заявил Р. Гаджиев.

Таким образом, 36-е заседание станет последним на межведомственном уровне, следующая встреча пройдет уже на межправительственном уровне. Главной задачей сегодняшней встречи для участников является определение процедурных правил для обновлённой комиссии, в которую войдут не только рыбохозяйственные, но и другие государственные структуры для сохранения водных биоресурсов Каспийского моря.

"На третьем саммите прикаспийских стран президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выдвинул инициативу, чтобы все страны пришли к мораторию на вылов осетровых рыб в коммерческих целях. Новая комиссия разработает механизм этого моратория. Я думаю, что все прикаспийские страны подпишут этот мораторий", - добавил Р. Гаджиев.

Как отметил Рауф Гаджиев, мораторий стороны ещё не подписали, но с 2010 года все пять прикаспийских стран - Казахстан, Россия, Азербайджан, Иран и Туркменистан - придерживаются технического моратория на вылов осетровых рыб в коммерческих целях.