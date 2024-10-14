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Нестабильные погодные условия в Азербайджане продлятся еще два дня

Нестабильные погодные условия в Азербайджане продлятся еще два дня 15-16 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.
Экология
14 октября 2024 г. 15:18
Нестабильные погодные условия в Азербайджане продлятся еще два дня

15-16 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

Об этом в ответ на запрос Report сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национальной службы гидрометеорологии Гюльшад Мамедова.

По ее словам, ночью и вечером в некоторых частях полуострова возможны кратковременные дожди: "В течение дня будет преобладать юго-восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит 17-21 градус тепла. 15-16 октября в большинстве районов Азербайджана, а также в Карабахе и Восточном Зангезуре, ожидается дождливая погода".

По словам директора Бюро прогнозов, осадки местами примут интенсивный характер, выпадет град, в высокогорных районах ожидается снег.

"Днем 15 октября в большинстве районов осадки ненадолго прекратятся. Максимальная температура воздуха в низменных районах составит 16-21, в горных районах 10-15 градусов тепла", - добавила Г.Мамедова.

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