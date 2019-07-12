Нестабильная погода в Азербайджане продолжится до второй половины дня 14 июля

Обнародована фактическая погода в Азербайджане.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, вечером 12 июля начиная с западных районов скорость ветра усилилась.

В 16:08-16:20 часов максимальная скорость ветра в Гяндже достигла 23-28 м/с, Товузе - 26 м/с, Агстафе - 16-18 м/с. В Шамкире скорость западного ветра достигла 22 м/с.

В 16:02-16:03 часов в Гедабеке выпал град диаметром 11 мм.

Нестабильные погодные условия на территории страны продолжатся до второй половины дня 14 июля.